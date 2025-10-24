Domínguez espera que Lores pida a Pontón que apoye los Orzamentos
El presidente del PP local, Rafael Domínguez, espera que el alcalde, Miguel Fernández Lores, pida a la líder del BNG, Ana Pontón, que respalde los Orzamentos de la Xunta para 2026, tras la valoración positiva del regidor de una inversión de 348,9 millones en la ciudad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas