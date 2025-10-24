Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Domínguez espera que Lores pida a Pontón que apoye los Orzamentos

El presidente del PP local, Rafael Domínguez, espera que el alcalde, Miguel Fernández Lores, pida a la líder del BNG, Ana Pontón, que respalde los Orzamentos de la Xunta para 2026, tras la valoración positiva del regidor de una inversión de 348,9 millones en la ciudad.

