Detienen en Redondela al hombre que pudo huir hace unos días de la Policía Local en Poio

El fugitivo que protagonizó una persecución en coche por Poio y Pontevedra el pasado 15 de octubre por un presunto robo de un coche, fue detenido en la tarde de este jueves en Redondela.

De iniciales Z. N., tiene 35 años y fue localizado tras un aviso por la presencia de coches con placa portuguesa que presuntamente habían sido robados.

El individuo se bajaba de uno de los turismos y tras ser identificado aprovechó un despiste para escapar a pie por el monte. Más tarde fue arrestado cuando caminaba por las inmediaciones del centro de salud de Redondela.

Fue puesto a disposición judicial y un juzgado de la localidad decretó su libertad con cargos como investigado por un robo de un vehículo en Portugal.