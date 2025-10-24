«Dejar de contar víctimas para contar maltratadores», eje municipal el 25-N en Pontevedra

¿Y si dejamos de contar víctimas y empezamos a contar maltratadores? Esa es la pregunta y la reflexión que plantea la campaña del 25-N -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- del Concello de Pontevedra, presentada este viernes por la concejala de Igualdade, Anabel Gulías. En Galicia se han registrado hasta 12.976 maltratadores con sentencia firme en diez años (2015-2024), según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

«Este año nos inspiramos en la francesa Gisele Pelicot, que nos enseñó, en un caso de agresión sexual que conmocionó al mundo, que la vergüenza tiene que cambiar de bando», explicó Anabel Gulías, para quien ha llegado el momento de cambiar el foco cuando hablamos de violencia machista, es decir, de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo. El problema son ellos, los maltratadores.

«Cuando se ejerce violencia contra las mujeres, la vergüenza (el foco) tiene que cambiar de bando», recalcó la concejala de Igualdade, quien, aunque se declara optimista y reconoce que el feminismo sigue abriendo nuevos caminos, advierte que «hay motivos de sobra para estar alerta y exigir que la vergüenza cambie de bando».

Y con este escenario, la campaña del 25-N del Concello de Pontevedra pone el foco en los maltratadores y en la cantidad de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. «Este año en Pontevedra vamos a contar maltratadores, y con los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, sale una cifra delirante: 12.976 hombres condenados con sentencia firme por ejercer violencia machista», señaló Gulías.

«Si miramos, por ejemplo, el número de delitos de tráfico de drogas en Galicia en el mismo período, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior», señala Anabel Gulías, «vemos que son 4.500 y es un problema social, y a nadie se le ocurre cuestionarlo. Y con más de 12.000 maltratadores con sentencia firme, ¿de qué estamos hablando?». Esta es la reflexión que propone la campaña del 25-N.