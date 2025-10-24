Concello y Educación analizan posibles mejoras para los colegios de Primaria

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, mantuvo ayer en Santiago de Compostela una reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con el objetivo de analizar el estado actual y las principales necesidades de los centros de enseñanza de primaria del municipio. En el encuentro, en el que también participó la concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, el regidor trasladó las prioridades y demandas de la comunidad educativa de Poio. Señaló que existen determinadas necesidades en los centros educativos que requieren actuaciones de mayor envergadura, que van más allá de las tareas de mantenimiento habitual del Concello, y para las cuales resulta fundamental contar con la colaboración de la Consellería.