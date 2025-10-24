Cerca de 11.100 pontevedreses viven solos en el municipio, un 50% más que hace una década

Crece de forma imparable el número de personas que viven solas en la ciudad. El último informe de Indicadores Urbanos, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2024, refleja que 11.052 hogares del municipio están ocupados por un único habitante, es decir, son pontevedreses que viven solos. Hace tan solo una década, en 2015, la cifra era de menos de 7.400 personas sin compañía en su casa, de modo que este fenómeno se ha disparado en un 50% de aumento en diez años.

El número total de hogares en el municipio, según el mismo informe, es de 35.198, lo que supone 467 más que en 2023 y más de 4.800 por encima de los contabilizados en 2015. Los 11.000 ocupados por una sola persona suponen ya un elevado porcentaje sobre el total, el 31,4, es decir, más de tres de cada diez viviendas. Hace una década no llegaba el 25%.

Además, el número medio de ocupantes por inmueble también desciende forma alarmante. Ahora son 2,35 personas por hogar, cuando en 2016 eran 2.5 y se rozaban los tres en 2011. La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población están detrás de este fenómeno, y corrobora la tendencia que hace un año ya marcaba la Enquisa Estructural a Fogares del Instituto Galego de Estatística (IGE) con datos de 2023.

El estudio del IGE ponía de manifiesto que la edad media de los pontevedreses que viven solos ya rebasaba entonces los sesenta años de edad, en concreto es de 61,35. Todo apunta a que un año después, esa cifra ya ha crecido.

En todo caso, Pontevedra presenta una mejor salud en este apartado que las demás ciudades gallegas. Solo Vigo cuenta con un menor porcentaje de personas que viven solas, el 28,9%. Ferrol es la urbe más afectada, con un 37,5%, mientras que en Ourense se llega al 34,2% y Lugo y Santiago están en torno al 33,5% yen A Coruña es del 33%. .

Un fenómeno que analizaba el IGE era el relativo a aquellas familias que tienen en su seno a personas de 65 años o más. En Pontevedra, seis de cada diez hogares no contaban con personas mayores. Son más de 20.000, mientras que apenas cuatro mil tenía a dos o más miembros de más de esa edad. Entre los hogares donde todos sus integrantes tienen más de 65 años, la cifra también registra una ligera caída en los últimos años. En 2021 eran 6.200 (casi el 20% del total) y 2023 concluyó con 5.800, el 18%.

Por su parte, el último Censo de Población y Viviendas publicado por el INE, elaborado con datos de 2021, detalla que en Pontevedra hay 6.037 que ese año no tuvieron ningún consumo eléctrico durante todo el ejercicio, lo que supone para este instituto que se encuentran vacías. Supone el 14% del parque inmobiliario, uno de los índices más bajos de la comunidad gallega. Entre las siete grandes ciudades, solo Santiago tiene un porcentaje menor de viviendas vacías (10%). Por el contrario, A Coruña roza el 15%, nivel que presenta Vigo, mientras que en Lugo se supera el 17%, Ourense llega al 22% y Ferrol está a la cabeza de las urbes gallegas con el 26% de sus viviendas sin consumo eléctrico y, por tanto, presumiblemente vacías.

En coche, a pie o en transporte público para ir al trabajo

Uno de los Indicadores Urbanos incluidos en el estudio es el relativo al uso del vehículo particular o del transporte público para ir a trabajar, pero el informe no se actualiza desde 2021, por lo que los resultados pueden haber variado notablemente.El estudio del INE detalla que más de la mitad de los pontevedreses, en concreto el 59% acude a diario a trabajar en coche. El informe no especifica el destino, pero sí se puede deducir que muchos vecinos tienen su empleo en otro municipio o en polígonos empresariales, o incluso en centros que disponen de su propio estacionamiento, lo que obliga (o al menos facilita) a usar el vehículo particular.Con un notable aumento del porcentaje desde 2011, cuando era el 46% el que usa su coche, Pontevedra se situaban en 2021 como la tercera ciudad gallega que más acude a esta modalidad, por detrás de A Coruña (53%) y Ourense (58), pero en mejor posición que Santiago y Vigo (62%), Lugo (67) y Ferrol (70%).

El uso del transporte público en la ciudad para ir a trabajar era residual hace cuatro años, apenas el 9%, el segundo peor de las urbes gallegas solo por detrás de Ferrol. En A Coruña utilizan este sistema casi el 20% de los trabajadores. Este resultado previsiblemente ha mejorado ante la implantación de las dos lineas urbanas actuales y su notable crecimiento desde entonces. La tercera modalidad (al margen de vehículos compartidos u otros sistema que no contabiliza el INE pero que son muy escasos), es acudir a pie al empleo.

En Pontevedra se llegaba al 28%, cuando hace quince años antes apenas eran uno de cada cinco los que optaban por caminar. Pese a este aumento, la ciudad del Lérez no es la más «andarina». En Ourense se llegaba en 2021 al 30%. A Coruña y Santiago se acercaban a Pontevedra con un 25%, mientras que en Lugo apenas se llegaba al 21% y por debajo estaban Vigo (20) y, sobre todo Ferrol (18%). En todo caso, todas las ciudades gallegas están mejor que la media española, donde solo el 16% de los trabajadores iba aquel año a su empleo andando.

El año con más plazas turísticas y el segundo con más pernoctaciones

El año 2024 fue uno de los ejercicios de mayor actividad turística en la ciudad, según los datos de los Indicadores Urbanos del INE. A la espera de conocer el balance de 2025, que también registró una importante afluencia de visitantes, en el año pasado se contabilizaron 216.396 pernoctaciones en todo el año, solo por debajo de los 263.220 de 2019, justo antes de la pandemia. De hecho, el confinamiento de 2020 provocó una drástica caída a menos de 95.000 pernoctaciones, y desde entonces el sector remonta paulatinamente.Un ejemplo es el relativo al número de plazas disponibles en establecimientos, sin incluir las viviendas de uso turístico. En 2024 se alcanzó el récord de 1.346 plazas en hoteles, hostales y similares, por encima de los 1.334 del año 2019.