Varios centros educativos participan hoy en «Biomisión»
J. ANTEPAZO
Pontevedra
«Biomisión» es un proyecto divulgativo liderado por la Misión Biológica que celebra hoy viernes un «Congreso Científico» que supone el cierre de un proyecto destinado a acercar el conocimiento científico sobre bancos de semillas, brásicas y variedades locales a alumnado de primaria, secundaria y personas con discapacidad.
El acto se desarrolla en el Pazo da Cultura de 10.00 a 12.30 horas, donde los alumnos de distintos centros educativos de la provincia de Pontevedra presentarán los resultados de la investigación desarrollada durante los últimos meses y compartirán su experiencia.
