El Centro Príncipe Felipe será mejorado y reducirá un 50% su consumo de energía
REDACCIÓN
El Centro Infantil Príncipe Felipe recibirá una reforma de 3,6 millones de euros para «mejorar la eficiencia energética y avanzar en la mejora de la calidad de vida de los niños, del personal educativo y de las personas usuarias», según la Diputación, que gestiona este centro. La intención es «reducir el consumo de energía en un 50% y de las emisiones de CO2 en un 45%». Se mejorará la envolvente térmica, con el cambio de las carpinterías, y se instalará una nueva fachada. También se dotará al recinto de iluminación led, se reformará el acceso principal para que sea accesible, se mejorará el sistema de evacuación de aguas y los acabados interiores, se impermeabilizarán patios y cubiertas, se ejecutará una nueva zona de juegos, se creará una sala polivalente y se construirá un aseo adaptado».
