Los calendarios competenciales, una herramienta para aprender
J. Antepazo
Moraña
La Diputación de Pontevedra lanza los calendarios competenciales de secundaria para el curso 2025-2026. Consiste en una herramienta pedagógica para aprender a base de experiencias dirigida al alumnado de la provincia.
La iniciativa, que este año llegará a más de 2.200 estudiantes de infantil y primaria, fue ideada por la pedagoga Teresa Domínguez junto con Belén Giménez.
Por otro lado, el diputado Javier Tourís señaló la existencia de cerca de 11.000 unidades pedagógicas «llenas de propuestas divertidas y educativas de gran utilidad», que ayudarán a los alumnos y alumnas a adquirir conocimientos desde la experiencia, «compartiendo tiempo con las amistades y familia y a convertirlos en personas con pensamiento crítico».
