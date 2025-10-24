El alcalde de Pontevedra reclama defender "el estatus y la dignidad" de la ciudad

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, le ha enviado esta mañana un escrito a Luis López, el presidente de la Diputación, expresando "la situación de grave discriminación" ante la ciudad de Pontevedra con referencia a las ayudas que recibe de la entidad, en comparación con otros años y municipios de menor población.

Así, mediante la aportación de datos extraídos de la contabilidad oficial de la Diputación, el regidor de Pontevedra le reitera a López por escrito lo que previamente le ha transmitido verbalmente, según comenta, con el objetivo de "la necesidad y la urgencia de corregir esta situación anómala".

Miguel Anxo Fernández, alcalde de Pontevedra, comenta la situación. / Jose Antepazo

"Desde el año 1999 y hasta el año 2023, la Diputación de Pontevedra siempre tuvo la consideración de tratar al Concello de Pontevedra como le corresponde por estatus de capital de la provincia, por ser la sede de la propia Diputación y por ser la segunda ciudad de la provincia en población. Un trato considerado y respetuoso de cara al Concello de Pontevedra, que siempre agradecí y valoré positivamente tanto en público como en privado", declara Lores en la carta.

No obstante, esta situación ha cambiado considerablemente, pues Pontevedra pasó de estar en el segundo lugar ( y varios años incluso en el primero) de las cantidades transferidas por la Diputación en el Plan +provincia del pasado año 2024 a estar en décimo puesto.

Por ello, Lores apunta que se trata de "una cuestión de dignidad y respeto por el Concello de Pontevedra", que tiene que "defender el estatus de la capital de la provincia", declarando su inconformidad con respeto a que "un Concello con un cuarto de la población que tiene Pontevedra lleve más dinero". Asimismo, indica que "no se trata de una cuestión partidista" y que las causas se le escapan. Además, expresa que está dispuesto a colaborar con la Diputación y "dar todas las facilidades para restablecer el equilibrio institucional". "Ellos tienden puentes, nosotros tendemos la mano", concluye el alcalde.