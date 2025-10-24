Adjudicada por 1,9 millones la renovación de la torre baliza de Camoucos

La empresa Marcor Xove es la adjudicataria final de las obras de rehabilitación de la torre baliza de Camoucos, situada en el canal norte de la isla de Ons y dotada con una marca lateral roja de babor. El presupuesto de licitación asciende a 1.865.000 euros y el plazo de ejecución es de once meses. Se trata de una compleja obra marítima para ejecutar el refuerzo de cimentación de la torre de modo que se garantice su estabilidad estructural, ya que está instalada en una zona muy expuesta a la acción del oleaje y el viento así como la demolición y reconstrucción de parte de la torre.

Mientras duren las obras se instalará un sistema de balizamiento provisional para mantener la función de señalización marítima de la torre. La de Camoucos es una de las principales torres baliza de la ría. Su construcción, de hormigón en masa, data de 1931. Posteriormente está previsto acometer la rehabilitación de otra de las torres baliza, la de Mourisca. En este caso, se trata de una torre de marca lateral verde de estribor con un alcance de 5 millas. Ambas son elementos fundamentales para garantizar la seguridad de la navegación en el interior de la ría .