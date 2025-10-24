Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

36.000 euros para el punto limpio de A Lama

El Concello de A Lama ha recibido mas de 36.000 euros para llevar a cabo mejoras en le servicio y las instalaciones de su punto limpio. El plan de la Xunta de Galicia para financiar actuaciones en materia de residuos municipales beneficia a este servicio «utilizado por miles de vecinos».

