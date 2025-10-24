36.000 euros para el punto limpio de A Lama
El Concello de A Lama ha recibido mas de 36.000 euros para llevar a cabo mejoras en le servicio y las instalaciones de su punto limpio. El plan de la Xunta de Galicia para financiar actuaciones en materia de residuos municipales beneficia a este servicio «utilizado por miles de vecinos».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas