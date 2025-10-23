Vilaboa mellora unha pista de acceso a varias parcelas agrícolas
O Concello de Vilaboa adxudicou o reasfaltado do vial de Pousada, en San Adrián e o de Coruxeiro, en Vilaboa, cun importe de 55.553 euros co Plan Marco, que garante a mellora de camiños de titularidade municipal de acceso a parcelas agrícolas.
