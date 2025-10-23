El Sergas asumirá en 2026 la Unidade de Drogodependencias de Pontevedra

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) se hará cargo a partir del próximo año de la Unidade Asistencial de Drogodependencias (UAD) de Pontevedra. La integración se hará efectiva a 1 de enero, según el calendario que expuso en la mañana de este jueves el alcalde, Miguel Fernández Lores.

La UAD de Pontevedra atiende a pacientes de 12 concellos, desde Forcarei y A Lama a Vilaboa y Poio, en total una población que ronda los 160.00 habitantes. Se trata de una asistencia sanitaria, recordó el regidor, que desde hace años se demanda que asuma la Xunta, con competencias en esta materia.

El coste de la unidad sumera los 500.000 euros euros anuales. En este 2025 la Xunta aportó 395.066, sin incluir en esta cifra elementos de gasto corriento como la luz o el agua.

El servicio cuenta con un psiquiatra (dos veces a la semana), una trabajadora social, una enfermera y un auxiliar administrativo (que ya estarían integrados en el Sergas), un psicólogo (que se jubila el 31 de diciembre, por lo que no forma parte del proceso de incorporación al Sergas), una auxiliar clínica y un informático.

“Como servicio sanitario nos interesa la atención sea la mejor posible”, subrayó Fernández Lores, y que la asuman los profesionales del Sergas. También argumentó que el Concello de Pontevedra no puede asistir a vecinos de otros municipios.

Al igual que la UAD de Pontevedra, el Sergas asumirá otras 12 unidades en Galicia. Además de Pontevedra, serán las de Burela, Cangas, Carballo, Monforte de Lemos, Noia, O Grove, O Porriño, Ourense, Ribeira, Santiago de Compostela, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Por su parte, la Xunta pide la cesión del local de la UAD, ubicado en la plaza de Valentín García Escudero, y hay un compromiso de la integración del personal, en concreto un informático y una auxiliar sanitaria, que se verán sus futuras recolocaciones.

El Concello anunció la “máxima colaboración” para este traspaso y ahora se redactará un convenio previo que se analizará en el pleno.

Lores incidió en que “lo normal” es que la atención a drogodependientes “se integre en el servicio de Psiquiatría” del Complejo Hospitalario de Pontevedra. “Significará una mejora en la atención”, destacó el alcalde, que considera “una irresponsabilidad” que los concellos asuman cuestiones que competen al Sergas.

Por otra parte, el regidor destacó que estamos ante una nueva “desautorización de la Xunta” a Rafael Domínguez, portavoz de los populares que defendía que la UAD dependiese del Concello.

La Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) acordaron el pasado día 9 los criterios para la integración de las unidades asistenciales de drogodependencias de titularidad municipal en el Servizo Galego de Saúde.