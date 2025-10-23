Sanxenxo ultima la puesta a punto de sus seis cementerios
REDACCIÓN
El Concello de Sanxenxo acondiciona los seis cementerios del municipio para la celebración del Día de Difuntos y el Día de Todos los Santos con un zafarrancho de trabajos en Sanxenxo y Dorrón y podas de jardines y limpiezas de zonas y espacios comunes. Además, en el primero este año se continuó con el adoquinado de cinco pasillos centrales que estaban en tierra después de que el año pasado se hiciera lo mismo en la entrada principal. En total, se mejoró el pavimento en una superficie total de 90 metros cuadrados con adoquín en buen estado retirado de la Praza do Pazo tras la obra. En cuanto al resto de cementerios, el Concello colabora con los gestores de los camposantos de Nantes, Portonovo, Noalla y Vilalonga, en lo que se refiere a tareas de limpieza, así como con trabajos de mantenimiento. Operarios municipales revisan estos días las zonas ajardinadas y comunes, los puntos de luz y agua, así como los viales de acceso.
