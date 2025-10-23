Se renueva el suelo vinílico de la escuela infantil de O Tombo
El Concello de Sanxenxo ha encargado la renovación del pavimento interior de todas las aulas de la Escuela Infantil de O Tombo por suelo vinílico. Cuenta con una partida de fondos municipales de 11.979 euros y ofrece una mayor confortabilidad a los usuarios. Este tipo de pavimento es más resistente a la humedad y fácil de limpiar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- Música de altura en el XVIII Certame de Bandas con Merza y Padrón entre las mejores