Se renueva el suelo vinílico de la escuela infantil de O Tombo

El Concello de Sanxenxo ha encargado la renovación del pavimento interior de todas las aulas de la Escuela Infantil de O Tombo por suelo vinílico. Cuenta con una partida de fondos municipales de 11.979 euros y ofrece una mayor confortabilidad a los usuarios. Este tipo de pavimento es más resistente a la humedad y fácil de limpiar.

