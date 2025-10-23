Quirónsalud incorpora la estimulación eléctrica para mejorar las rehabilitaciones
El Hospital Miguel Domínguez utiliza esta técnica para poder recuperar actividades cotidianas
El Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez ha incorporado a su unidad de Neurorrehabilitación una nueva tecnología de estimulación eléctrica funcional que permite mejorar la recuperación de la movilidad del brazo en pacientes con patologías neurológicas. Esta herramienta también puede utilizarse en las piernas para «intentar obtener una marcha más estable y coordinada», explican.
«Este dispositivo funciona con un sistema de electrodos que estimula de forma selectiva los músculos que han perdido fuerza o control tras una lesión neurológica», cuenta Berta Burgos, neurofisioterapeuta del hospital.
«Está dirigido a pacientes que han sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico o cualquier enfermedad que ocasione que el sistema nervioso no funcione correctamente y, como consecuencia, pierda fuerza o funcionalidad en una mano o una pierna», añade Sonia Gil, terapeuta ocupacional de la unidad de Neurorrehabilitación.
«Con este tratamiento recuperan actividades cotidianas como abrir una botella o sujetar un vaso», añaden.
Este tipo de estimulación complementa el trabajo manual diario, permitiendo «intensificar el tratamiento rehabilitador y alcanzar grandes resultados».
