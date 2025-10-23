El PSOE urge a Costas a restaurar la playa de Ponte Sampaio
REDACCIÓN
Pontevedra
A finales del anterior mandato, el Ministerio para la Transición Ecológica mostró su disposición para asumir diversos proyectos de recuperación ambiental, impulsados por el PSOE.
El más demandado era el plan diseñado para la restauración de la antigua parcela del campo de fútbol de Ponte Sampaio. Ese aumento multiplicaría por tres la actual superficie de la playa anexa, generando una nueva infraestructura para deportes acuáticos y ampliando sustancialmente la zona destinada al aparcamiento de vehículos.
Tras dos años y medio de espera, el terreno sigue sin novedades y desde el PSOE han urgido a Costas para que comiencen dicha restauración.
