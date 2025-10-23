Presentan en Marín un libro sobre a evasión dunha cárcere franquista
REDACCIÓN
Marín
La Asociación Recuperación Memoria Histórica de Marín (ARMH) presenta hoxe o libro «Mauro», de Mikel Guerendiain, ás 20.00 horas. no Museo Municipal Manuel Torres. É a primeira novela de Guerendiain, que nace da que está considerada unha das maiores evasións carcerarias de Europa: a fuga do penal franquista de San Cristóbal, en Pamplona, o 22 de maio de 1938. Arredor de oitocentos presos participaron nela.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- Música de altura en el XVIII Certame de Bandas con Merza y Padrón entre las mejores