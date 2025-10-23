Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación de «Cen mulleres que opinan»

La Diputación de Pontevedra presenta este sábado en el Edificio Castelao el libro «Cen mulleres que opinan», que compartirá espacio con el estreno de «un audiovisual sobre el foro As mulleres que opinan son perigosas». Además, mañana también tendrá lugar el show «Señoras y señoras» en el Principal.

