Prada celebra 50 años de «Rosalía de Castro»
El Pazo da Cultura acogerá este domingo a partir de las 19.30 horas la actuación de Amancio Prada, que honra el medio siglo de la publicación de su álbum «Rosalía de Castro», dedicado a la poetisa gallega. Desde su estreno en 1972 ha actuado en los principales teatros y festivales nacionales e internacionales.
