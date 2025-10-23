«Pontevedra es una referencia en Europa»
Alfons Domínguez, alcalde de Alzira (Valencia), visitó Pontevedra junto a dos concejales y tres técnicos municipales, quedando asombrado con el modelo de ciudad, al cual calificó de «referencia europea», al optar por la recuperación de la ciudad para las personas.
