«Pontevedra es una referencia en Europa»

Lores junto a Domínguez. | FdV

Alfons Domínguez, alcalde de Alzira (Valencia), visitó Pontevedra junto a dos concejales y tres técnicos municipales, quedando asombrado con el modelo de ciudad, al cual calificó de «referencia europea», al optar por la recuperación de la ciudad para las personas.

