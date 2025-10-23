Ponte Caldelas activa su estación termal tras el apoyo económico de Xunta y Diputación

El Concello de Ponte Caldelas ya ha reunido buena parte de la financiación que precisa para ejecutar su futura estación termal y prevé licitar las obras “en los próximos días”. Así lo anunció el alcalde, Andrés Díaz, tras mantener una reunión, en la tarde del miércoles, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

En el encuentro, el titular del ejecutivo autonómico anunció una “colaboración de 350.000 euros a través de un convenio que se firmará en las próximas semanas”, según Díaz, que recuerda que la Diputación ya firmó una aportación 700.000 euros dentro del Plan de Infraestructuras.

De este modo, el alcalde anuncia la licitación de un proyecto que ronda el millón y medio de euros y “supondrá un gran impulso económico y turístico para toda la comarca” y que el actual gobierno local tramita desde hace una década.

Ya este año se solicitó la autorización de Augas de Galicia, uno de los últimos pasos para ejecutar esta estación termal. Después de años de trámites para recuperar los terrenos de manos de la Sareb y derribar la estructura abandonada anterior, el Concello dispone de un anteproyecto e infografías del complejo para explotar los dos manantiales en cinco pozas. Según las explicaciones del alcalde Andrés Díaz en las redes sociales, el edificio principal tendrá una cafetería, y, además dispondrá de vestuarios masculinos, femeninos y aseos. El proyecto incluye también la restauración de la Capela do Balneario.

Hace varios meses se concluyó el derribo de la abandonada y sin uso estructura de hormigón del que iba a ser balneario de la localidad y que nunca se completó. Después comenzó el relleno de la parcela.

En esta década hubo que superar «tres años de negociaciones con la Sareb para la compra de los terrenos (de 7.000 metros cuadrados que se adquirieron en 2017); la pandemia del covid y dos años con todo paralizado; tres años de burocracia, analíticas e informes vinculantes con Minas y Sanidade para la declaración de uso lúdico-termal del agua y casi dos años de trámites con Augas de Galicia para autorizar la demolición y el relleno de los terrenos para devolverlos a su estado original».

En la reunión de Díaz con Rueda también se abordó la posibilidad de estudiar la ejecución de vivienda protegida en una parcela municipal que el Concello cederá para este fin.