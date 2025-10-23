Poio recibe o domingo a algúns dos mellores gaiteiros de Galicia
O domingo, a partir das 10:30 horas, o Pazo Besada de Poio acollerá a sexta edición de «O Son da Gaita», unha das citas máis destacadas para os amantes da gaita galega e da música tradicional con algúns dos mellores gaiteiros de Galicia. Organizado pola Asociación Cultural Pai da Cana, conta coa colaboración da Xunta, da Deputación mediante o programa Culturea, e do Concello de Poio.
