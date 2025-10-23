Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»

Pepe Solla, chef de renombre, premiado con una estrella Michelin, ha sido presentado como el padrino de la Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos de la provincia de Pontevedra, que se llevará a cabo el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre.

Desde la organización señalan que «queremos que la figura de Pepe se convierta en una palanca para conseguir los voluntarios que faltan y motivar a la gente para que done».

Con el objetivo de mejorar la recaudación del año pasado, que alcanzó los 325.000 kilos, el Banco de Alimentos precisará de 2.600 voluntarios, de los cuales restan 600 todavía por cubrir, aunque el chef poiense afirma que «los conseguiremos, seguro».

Solla describe su nombramiento como padrino como «una posibilidad de devolver a la sociedad todo lo que hacen por mí», mientras recalca que «lo más importante es darnos cuenta de a quién va esto, que es una parte de la población muy grande», en referencia al 10% de la población que carece de la posibilidad de acceder con facilidad a los alimentos.

El estrella Michelin hizo autocrítica del sector y de los hogares, exclamando que «tenemos una gestión muy mala de los recursos naturales», al recordar que se tiran «1.500 millones de toneladas de alimentos al año».

Lamentó que «hay gente pasando hambre y somos tan despreciables como para generar todos estos desperdicios».

Pone el foco en las compras excesivas y en la facilidad para desechar los alimentos «cuando se ponen un poco feos».

De cara a los días de la Gran Recogida, recuerda que los productos básicos más importantes son «la leche, las conservas, el arroz, las pastas y las legumbres», las cuales recomienda donar las que «ya vienen cocidas», ya que algunos «no tienen ni siquiera los medios para cocinar en casa».

Sobre su oportunidad de ayudar en la campaña, confiesa que se lo comunicaron el pasado mes de abril y que «ya la conocía», porque colaboró durante la pandemia, pero «nunca desde tan cerca».

Subraya la cuestión de que el afectado puede ser «alguien que está muy cerca de ti, que aunque no te des cuenta, lo necesita», por lo que anima a todos a colaborar en la forma que les sea más accesible. Recuerda que los voluntarios ofrecen cuatro horas de su día para una actividad que «les va a hacer sentir útiles y afines a estas necesidades».