Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Orquesta Clásica de Vigo llega al Pazo

Como el segundo concierto de la presente temporada de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, la Orquesta Clásica de Vigo, decana de Galicia, actúa esta tarde en el Pazo da Cultura. Tras 40 años de historia y más de medio millar de obras a sus espaldas, interpretarán dos piezas de Beethoven.

TEMAS

Tracking Pixel Contents