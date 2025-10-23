El juego, cuna de cultura, aprendizaje y creatividad

Con la participación de cerca de un centenar de investigadores e investigadoras, la Facultad de Comunicación, perteneciente al campus de Pontevedra, acoge desde este miércoles el principal congreso sobre videojuegos y estudios del juego de España, promovido por el capítulo español de la Digital Games Research Association (DiGRA) y por el grupo de investigación V-NPC de la Universidad de Vigo.

Bajo el título de «Estudios del juego: encrucijadas y diálogos», el IV Congreso Internacional DigraEs pone el foco en los múltiples elementos y disciplinas que confluyen en la creación de un videojuego, abordando estos productos culturales tanto desde una perspectiva tecnológica y artística como cultural o social.

«El juego está en el origen de la cultura, del aprendizaje y de la creatividad», reivindicó la profesora Beatriz Legerén, responsable del comité organizador, en la inauguración de un congreso en el que investigadores de diferentes países presentarán más de 50 estudios centrados tanto en los videojuegos como en otro tipo de juegos.

Con el apoyo de la Universidad de Vigo y de su Consejo Social, la primera edición de este evento académico en Galicia se celebra hasta este viernes 24, combinando el seguimiento presencial y virtual. El congreso fue inaugurado este miércoles por Legerén, la vicerrectora del campus, Eva María Lantarón; la decana de la Facultad de Comunicación, Emma Torres, y el coordinador de DigraEs, Víctor Navarro.

Como explicó su coordinadora, se trata de un congreso centrado en «los estudios del juego», un campo interdisciplinario que aborda tanto los videojuegos como otros tipos de juegos, y que en España «nació de forma dispersa», a través de «pequeñas iniciativas», hasta la constitución de DigraEs.

Este colectivo, explicó Navarro, se encuentra cerrando su «fase fundacional» para convertirse en «uno de los doce capítulos estables en todo el mundo» dentro de la asociación internacional DiGRA.

En ese sentido, Legerén definió como «una red sólida de pensamiento y colaboración» a esta asociación de investigadores e investigadoras, que centran su labor en un «territorio que no tiene fronteras claras, pero está lleno de promesas», como es el estudio de algo «profundamente humano», como es el juego.

La responsable del grupo V-NPC destacó asimismo que esta edición lleva por título «Encrucijadas y diálogos», ya que «el campo de los estudios del juego vive constantemente en un cruce entre la teoría y la práctica, entre lo digital y lo analógico, entre la cultura local y las narrativas globales…», y también porque «no existiría sin el diálogo entre disciplinas».