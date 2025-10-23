«Guerra de cifras» entre gobierno local y oposición por las tarifas del agua en Poio

El nuevo contrato del agua que tramita el Concello de Poio conllevará un aumento de las tarifas que ha desatado una «guerra de cifras» entre el gobierno local y la oposición. PSOE y BNG alertan de una subida que califican de «atraco» y el PP minimiza el aumento.

El grupo socialista denunció ayer que el gobierno local «pretende aprobar un nuevo contrato de agua y saneamiento que supone una subida escandalosa e injustificable de las tarifas. Lo hace sin debate público, sin transparencia, por urgencia e intentando esconder la verdadera magnitud de la subida con tarifas ‘transitorias’ para los dos primeros años y otra mucho más cara a partir del tercero, justo después de las elecciones.

El asunto será debatirá en pleno la próxima semana y el PSOE subraya que «el nuevo sistema es además un auténtico timo, porque obliga a pagar dos veces por lo mismo: el saneamiento tendrá una parte fija y otra variable ligada al consumo de agua. Es decir, se penaliza el consumo dos veces».

Según sus datos, las viviendas con un consumo de 47 m³ pasarán de pagar de una única cuota de saneamiento de 15,32 euros a 35,07, los dos primeros años, y 50,88 después de las elecciones, lo que supone más de un 328% de incremento». En cuanto al agua «actualmente son 21,61 euros y pasan a pagar los dos primeros años 25,54, y después de dos años 30,65, un incremento del 141%».

Por su parte, el BNG de Poio alerta de que «el PP va a cobrar por el saneamiento entre un 60% y el 179% más en los tres primeros años de contrato sobre los recibos « anteriores. La portavoz nacionalista Marga Caldas, explica que el gobierno «pretende aprobar el inicio de la licitación del contrato del agua. En el expediente se incluye el estudio económico financiero del servicio, cuyos datos son claros: el incremento medio del coste por concepto de saneamiento va a ser, frente a los 15,32 euros de 2023, de 21,53 euros el primer año (60% más) y 31,21 euros el tercero (103% más). En el caso de las viviendas con pozos, la parte del saneamiento pasará de los 15,32 a los 29,47 (92% más) y a los 42.73 euros en el tercero año (179%)».

En respuesta a ambos, el gobierno local replicó ayer que «con el nuevo contrato del agua no solo regularizamos una situación insostenible y precaria que Poio arrastraba desde hace años, sino que también damos respuesta a carencias históricas en muchas zonas rurales con alta población, que a día de hoy aún carecen de conexión al saneamiento y abastecimiento de agua en sus viviendas o sufren averías constantes en la red».

En cuanto a las tarifas, acusa a la oposición de divulgar «datos falsos y ese supuesto ‘sablazo’ se acerca a lo que se está aplicando en muchos de los ayuntamientos donde ellos gobiernan». Así, asegura que en el abastecimiento, «un consumidor doméstico paga actualmente 8,38 euros bimestrales. Con el nuevo contrato, el recibo bajará a 7,43 euros en el primero año, y se actualizará a 8,92 euros en el tercero, cuando ya se estén ejecutando las inversiones previstas». En «saneamiento, la cuota fija actual es de 15,32 euros. Con el nuevo contrato, se reducirá a 14,74 euros en el primero año, y se situará en 21,32 euros en el tercero».