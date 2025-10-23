Ferias como «Etiqueta Negra» ayudan a impulsar el turismo con la gastronomía

El presidente de la Diputación de, Luis López, destacó ayer la aportación de ferias como «Etiqueta Negra» para impulsar y desestacionalizar el turismo en el destino Rías Baixas.

En un encuentro con productores llegados de distintos puntos del territorio celebrado en el Pazo provincial, López puso en valor su capacidad de emprendimiento e innovación, así como la apuesta por los productos locales que contribuyen al crecimiento económico, turístico y comercial de la provincia. «En las Rías Baixas somos potencia en muchos campos, pero una indiscutible es la gastronomía», afirmó López antes de felicitar a los productores.

La feria, el salón del Gourmet Galego, celebra su novena edición en el Recinto Ferial de Pontevedra entre los días 8 y 10 de noviembre.