Ferias como «Etiqueta Negra» ayudan a impulsar el turismo con la gastronomía
REDACCIÓN
El presidente de la Diputación de, Luis López, destacó ayer la aportación de ferias como «Etiqueta Negra» para impulsar y desestacionalizar el turismo en el destino Rías Baixas.
En un encuentro con productores llegados de distintos puntos del territorio celebrado en el Pazo provincial, López puso en valor su capacidad de emprendimiento e innovación, así como la apuesta por los productos locales que contribuyen al crecimiento económico, turístico y comercial de la provincia. «En las Rías Baixas somos potencia en muchos campos, pero una indiscutible es la gastronomía», afirmó López antes de felicitar a los productores.
La feria, el salón del Gourmet Galego, celebra su novena edición en el Recinto Ferial de Pontevedra entre los días 8 y 10 de noviembre.
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- Música de altura en el XVIII Certame de Bandas con Merza y Padrón entre las mejores