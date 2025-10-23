Feminismo y cine gallego, protagonistas de los Premios Feroz este noviembre

El feminismo y la calidad del audiovisual gallego serán el próximo noviembre los dos ejes de la programación de los Premios Feroz en Pontevedra. El mes arrancará con el ciclo «Pioneras», que busca reconocer a las directoras, guionistas y productoras que abrieron camino y son un referente para las generaciones posteriores.

Todas las proyecciones y coloquios con las autoras se celebrarán en el Teatro Principal y la entrada es gratuita previa retirada en la Oficina de Turismo. El 1 de noviembre se pasará Brumal, de Cristina Andreu (las localidades podrán conseguirse a partir del próximo sábado), que conversará con la periodista Teresa Cuiñas; y el día 5 la productora Sol Carniceiro dialogará con la periodista María Hermida sobre Vamos, Bárbara, ópera prima de Cecilia Bartolomé.

El día 20 será el turno de Función de noche, de Josefina Molina, y la periodista Concha Barral compartirá curiosidades de las grandes divas del celuloide con la periodista Belén López.

El día 24 se proyectará El crimen de Cuenca y la periodista Paula Cons conversará con la guionista del filme, Lola Salvador.

Por su parte, la diseñadora de vestuario de cine y televisión Cristina Rodríguez impartirá el día 18 una clase magistral en la Facultade de Deseño (con entrada libre). Moderará el encuentro Lola Dopico, coordinadora del máster de Dirección Creativa e Deseño en Moda.

Ledicia Sola. / FdV

La Facultade de Comunicación acogerá el día 20 de noviembre la propuesta de la Academia Galega do Audiovisual, una actividad centrada en el guión audiovisual y su papel como estructura viva dentro del proceso creativo de una obra.

La entrada también será gratuita y la actividad contará con ponentes como la actriz y guionista Victoria Teijeiro, la actriz y guionista Ledicia Sola, el actor, guionista y director Fernando Tato, la directora y guionista Paula Cons, la montadora de cine y televisión Laura Piñeiro, la directora y montadora Sandra Sánchez, el guionista y cineasta Ángel Filgueira y el montador, productor y docente Gaspar Broullón.

El día 27 de noviembre, el Colexio de Xornalistas de Galicia y los Feroz celebrarán un encuentro sobre periodismo cultural y al día siguiente la remodelada Casa Consistorial acogerá el anuncio de los nominados a la 13 edición de los galardones, un acto que presentarán dos actores que por la tarde mantendrán un coloquio con el público sobre sus carreras.