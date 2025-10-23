+Escénicas leva á Lama e Campo Lameiro os seus espectáculos

A Deputación leva mañá o circuíto +Escénicas á Lama cunha obra de marionetas a cargo da compañía Seisdedos Marionetas Tradicionais e a Campo Lameiro cun espectáculo de ilusionismo a cargo da Maga Fani. Son dúas actuacións enmarcadas na segunda edición desta iniciativa provincial, que apoia a programación de teatro e danza en pequenos concellos.