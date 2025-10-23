+Escénicas leva á Lama e Campo Lameiro os seus espectáculos
A Deputación leva mañá o circuíto +Escénicas á Lama cunha obra de marionetas a cargo da compañía Seisdedos Marionetas Tradicionais e a Campo Lameiro cun espectáculo de ilusionismo a cargo da Maga Fani. Son dúas actuacións enmarcadas na segunda edición desta iniciativa provincial, que apoia a programación de teatro e danza en pequenos concellos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
- Música de altura en el XVIII Certame de Bandas con Merza y Padrón entre las mejores