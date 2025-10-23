Educación anuncia el reinicio de las obras en el CEIP San Clemente de Caldas tras las quejas por su retraso

La Consellería de Educación ha anunciado que “entre el viernes y el lunes está previsto retomar las obras” en el colegio San Clemente de Caldas. El anuncio llega después de las quejas del Concello y la comunidad educativa por el retraso de esos trabajos y el estado que presenta el centro, con parte de la reforma a medio hacer pero que se paralizó ante la crisis de la primera empresa adjudicataria.

Según Educación, esta primera firma “propuso la cesión del contrato” a otra constructora y “los trámites ya están en marcha”. De hecho, estaba previsto que este jueves la consellería “dicte una resolución para que la nueva empresa pueda entrar ya en el centro a realizar las actuaciones de urgencia, como reparar los circuitos que habían quedado cortados en las actuaciones previas acometidas por la otra empresa. De manera paralela, se continuará con la tramitación de la cesión de obra para que se pueda ejecutar por completo lo antes posible”.

Esta reacción de la Xunta llega ante las quejas del Concello de Caldas y de la comunidad educativa, que pretendía visibilizarlas en el propio colegio, pero no recibió autorización autonómica para ello.

El teniente de alcalde de Caldas, el nacionalista Manuel Fariña, insiste en que “la situación del CEIP San Clemente es insostenible”, ya que las obras de reforma" siguen paralizadas, con todo el material en medio de los espacios comunes y sin luz ni calefacción en las aulas”

Fariña recuerda que el pasado día 10 de octubre el Concello ya había dado la voz de alarma "porque la empresa adjudicataria de la reforma había entrado en concurso de acreedores y dejó las obras de un día para otro". Se pedía entonces que la Xunta actuara con celeridad para solucionar la situación “ya que había espacios y aulas sin luz e incluso estaban cortadas las canalizaciones de la calefacción”.

Aunque la consellería informó a la dirección del CEIP de que otra empresa se haría cargo del proyecto, hasta este jueves no hay avances y “nadie atiende las llamadas del centro en busca de una explicación”.

Asegura Fariña que “a día de hoy siguen los problemas en los baños, hay aulas sin luz y tampoco hay calefacción”. El edil denuncia que “desde la delegación territorial llamaron al San Clemente para prohibir expresamente cualquier tipo de rueda de prensa o comparecencia en las instalaciones para denunciar los problemas existentes, alegando que no se debía interrumpir la jornada lectiva ni difundir imágenes de los alumnos”, pero añade que “tanto el conselleiro como el responsable territorial sí convocaron a los medios allí en repetidas ocasiones para hacer anuncios propagandísticos”.

Recuerda también el teniente de alcalde que el colegio caldense “está sufriendo las malas decisiones de la consellería y su falta de eficiencia desde el curso pasado con el recorte en las unidades de Infantil y en el profesorado, y ahora esas reformas tan necesarias en lugar de suponer una mejora están siendo un calvario al estar paralizadas”.