La Diputación analiza el uso en Poio de energías renovables

La Diputación ha entregado al Concello el estudio desarrollado por la Oficina de Transformación Comunitaria +Renovables sobre el potencial energético del municipio en cuanto a energías renovables.

El trabajo subraya que la localidad depende mucho de los combustibles fósiles, por lo que es preciso hacer una transición paulatina cara otras fuentes energéticas más sostenibles. También se destaca en el informe la buena situación en la que se encuentra todo el término municipal en relación al potencial fotovoltaico y de la energía geotérmica y de la eólica, que en Poio se encuentra en rangos muy favorables.

Por el contrario, el potencial de otras fuentes como el biogás no es tan intenso como nos ayuntamientos del interior de la provincia.