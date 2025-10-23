Cuntis mellora viais en San Madede ou Vilariño

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, supervisou onte os avances nos traballos de asfaltado e acondicionamento que se están a levar a cabo en varias parroquias do municipio. As obras céntranse actualmente nas zonas de San Mamede, Vilariño, Noval e Mesego, onde o persoal e a maquinaria ultiman as tarefas previas ao estendido do aglomerado asfáltico.