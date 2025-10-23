Charla sobre los grupos de gestión conjunta
La Asociación Forestal de Galicia organiza una jornada de formación en Pontevedra con el objetivo de «transmitir las características, requisitos y ventajas de las agrupaciones forestales de gestión conjunta». Los interesados podrán acudir al centro cultural de Santa María de Xeve mañana a las 19.00.
