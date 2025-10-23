Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre los grupos de gestión conjunta

La Asociación Forestal de Galicia organiza una jornada de formación en Pontevedra con el objetivo de «transmitir las características, requisitos y ventajas de las agrupaciones forestales de gestión conjunta». Los interesados podrán acudir al centro cultural de Santa María de Xeve mañana a las 19.00.

