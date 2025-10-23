El Ministerio de Defensa ha decidido tomar medidas contra la presencia del peligroso (y silencioso) gas radón en sus instalaciones de la base General Morillo, donde cada día trabajan más de 2.000 personas. Por ello, ha decidido instalar «un sistema de extracción de este gas en las instalaciones que alojan al Grupo Logístico VII» del cuartel de Figueirido.

El radón es un gas radiactivo incoloro, inodoro e insípido. Se produce por desintegración radiactiva natural del uranio presente en suelos y rocas y puede encontrarse en altas concentraciones en los espacios interiores, como las viviendas y los lugares de trabajo. Es una de las principales causas de cáncer de pulmón.

Con un plazo de ejecución de un mes , se trata de garantizar la plena operatividad de la base para evitar posibles cierres de alguna instalación a causa de un exceso de contaminación con este fluido.

En la documentación relacionada con este sistema, Defensa subraya que «la base es un centro que habitualmente se usa para la preparación de fuerzas para despliegues en operaciones internacionales. La preparación de los contingentes no solo incluye el entrenamiento del personal, sino también el alistamiento y mantenimiento del material y la infraestructura de apoyo».

Añade que «la instalación de un sistema de extracción de gas radón en las instalaciones del Grupo Logístico de la BRI Galicia VII es una necesidad operativa crítica y no una simple mejora de infraestructura. Como base que habitualmente se emplea de preparación de contingentes para misiones internacionales, la base debe garantizar la plena disponibilidad y funcionalidad de sus instalaciones en todo momento».

Recuerda que «la exposición al gas radón representa un riesgo para la salud del personal militar y civil, lo que podría llevar a restricciones de uso o incluso al cierre de las dependencias afectadas. Si el Grupo Logístico no puede operar con normalidad debido a la contaminación por radón, la preparación de las fuerzas se verá comprometida, poniendo en riesgo el calendario de despliegue y la capacidad de la unidad para cumplir con sus compromisos internacionales. La instalación del sistema asegura la continuidad de las operaciones y la total disponibilidad de las instalaciones».

También apunta que «el personal de la base, que pasa largos periodos en estas dependencias para preparar a los contingentes, está expuesto a un carcinógeno conocido. Un entorno de trabajo seguro es fundamental para la moral y la efectividad del personal. La instalación del sistema demuestra un compromiso con el bienestar de los militares, lo que a su vez fortalece la preparación de la fuerza».

Se apuesta por la Brilat porque «Galicia es una zona con riesgo elevado de radón, por lo que la mitigación sea un requisito legal ineludible». Por tanto, la instalación de un sistema de extracción de radón «no es un gasto opcional, sino una inversión estratégica que protege el activo más valioso de la base: su personal y su capacidad operativa. Asegura que la BRI Galicia VII pueda continuar cumpliendo su misión de preparar y desplegar fuerzas de manera segura y eficiente, sin interrupciones ni riesgos para la salud».