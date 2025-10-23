El Botánico, un proyecto inclusivo

El Botánico do Lago Castiñeiras es ya un proyecto hecho realidad. Se trata de una iniciativa de la Fundación Juan XXIII desarrollada en un terreno cedido por la Comunidade de Montes de San Xulián en el parque forestal del lago de Castiñeiras.

Fundamentalmente, el proyecto persigue dos objetivos: la inserción laboral junto con la visibilización de personas con discapacidad y crear un impacto medioambiental positivo derivado de la revitalización del lago.

Trabajadores del Botánico junto con los artistas y el director de la Fundación Juan XXIII. / Rafa Vázquez

Según señala Diego Chapela, director de la Fundación Juan XXIII, «montamos este proyecto aquí porque es un sitio que tiene mucha afluencia de público y nuestra premisa siempre es que el empleo que generemos sea de cara a la comunidad en la medida de que la gente pueda observar cómo trabajan las personas con discapacidad y, en especial, su capacidad», de forma que se obtenga «una experiencia positiva lo suficientemente significativa para que se pueda replicar a otros contextos». De hecho, lo primero que la gente se va a encontrar al entrar al recinto son unos aseos, los únicos que hay en el parque forestal, que están abiertos al público con el fin de que puedan conocer las instalaciones y a los trabajadores, quienes estarán formados en medidas medioambientales de forma que conozcan correctamente este entorno natural y su historia.

Asistentes a la presentación del Botánico / Rafa Vázquez

La zona cuenta con diferentes espacios, como un «garden» reservado para la venta de plantas y materiales de jardinería, una cafetería y una especie de «granja-escuela», donde habrá animales que antes había comúnmente en las casas y que hoy en día ya no hay, con el fin de acoger visitas escolares y que los estudiantes observen estas especies que tenían sus abuelos en los hogares, así como la importancia que conllevaban.

Además, también hay otra zona de producción de planta forestal «que no va a estar tan expuesta al público y que va a tener más desarrollo en el otoño y el invierno, con el fin de mejorar la riqueza botánica del parque y de los montes gallegos», señala el director. «Más adelante, en fases posteriores, tendremos un albergue, organizaremos eventos deportivos y seguiremos mejorando las instalaciones», añade.

Los asistentes a la presentación visitan una zona del "garden". / Rafa Vázquez

El Botánico espera abrir sus puertas al público en la primavera del próximo año, de cara al mes de mayo. «Estamos pendientes de algunas licencias para legalizar unos servicios que ya se hicieron en la etapa anterior», confiesa Chapela.

Inicialmente, el proyecto se denominó «Proxecto Natura 23», pero la fundación prefirió normalizar el hecho de que los trabajadores fuesen personas con discapacidad, prescindiendo de ese nombre que hacía referencia a la entidad y otorgándole más importancia a la naturaleza.

Dentro de las muchas alianzas que tiene la fundación, se encuentra la colaboración con la Facultade de Belas Artes de Pontevedra, a la que pertenecen Lucía Doval, María Martelo y Baltar Morgade, tres artistas que se encargaron de diseñar y ejecutar diferentes murales que fueron pintados en algunas de las paredes de las instalaciones del recinto.

El presidente de la Fundación Juan XXIII, Antonio Jar, cree que un buen futuro le depara a este proyecto, a través del que espera que «más pronto que tarde, las empresas sumarán más personas con discapacidad para crear más valor social y económico».

Por su parte, María Ramallo, la alcaldesa de Marín, señala que «este proyecto nació como un sueño de una pequeña idea, pero las posibilidades del entorno y el trabajo que llevan realizado hacen que cada vez que venimos aquí veamos esa evolución y, sobre todo, esa perspectiva de futuro». Por ello, Ramallo apunta que «no solo se trata de la revitalización desde el punto de vista medioambiental del entorno, sino también de los usuarios que van a tener actividades productivas en las que poder poner en práctica su formación de cara a su futuro, que es también muy importante».

director de la Fundación Juan XXIII.

Una fuerte apuesta por la formación e inserción laboral

Además del empleo, uno de los puntos fuertes de la Fundación Juan XXIII es la formación. De hecho, cuentan con un proyecto de formación dual que se pretende extender a otras áreas ocupacionales, actualmente de jardinería y viverismo. Esos estudiantes que están en ese proceso de formación, comenzarán a trabajar en el Botánico do Lago de Castiñeiras, donde podrán quedar empleados de manera definitiva a través de un contrato de trabajo o bien comenzar su vida laboral en otras empresas que apuesten por la inclusión. «Pensamos que extendernos a servicios de restauración o guías ambientales es una buena manera de arrancar el proyecto», señala Diego Chapela,

No obstante, también existen diferentes formaciones para personas con otro tipo de discapacidades. «Actualmente tenemos programas de fomento del empleo en empresas y este año conseguimos un 60% de inserción», apunta Chapela.Asimismo, todo el personal que trabaja en estas instalaciones son miembros de la fundación. Tendrán un contrato de trabajo en el Centro Especial de Empleo y van a ser personas que necesiten apoyos continuados para mantener su puesto de trabajo, «por eso trabajan en un Centro Especial de Empleo y no en una empresa ordinaria», pero «por supuesto, en la medida en la que vayan desarrollando capacidades, si se ve la posibilidad de que emprendan por sí mismo un proyecto les vamos a ayudar», bien con su propia iniciativa o bien a que les contrate otra empresa, declara Diego Chapela.