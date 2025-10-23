El BNG alerta del «riesgo por el abandono» de un solar en la calle Tiro Naval Janer de Marín

El BNG ha trasladado en el pleno municipal al gobierno local «la necesidad urgente de actuar en una de las parcelas del Tiro Naval Janer, actualmente en un estado de total abandono».

La concejala Celia García advirtió de que la maleza cubre por completo el cableado existente, lo que supone un riesgo real de rotura debido al peso de la vegetación. Además, el entorno presenta un aspecto de dejadez, con hierbas que invaden el espacio público y pueden dificultar el acceso y la visibilidad en la zona».

García reclamó que el Concello «asuma la responsabilidad» y proceda de inmediato a la limpieza de la parcela, al recordar que «no se trata solo de una cuestión estética, sino también de un problema de seguridad y de prevención de daños».

Desde el BNG se insta al gobierno local a actuar «de inmediato para poner fin a la situación de abandono existente en una de las áreas del Tiro Naval Janer y garantizar la seguridad del vecindario».