La Bienal de Pontevedra se prolonga en la Illa das Esculturas con la instalación de dos nuevas obras de arte

Estaba prevista su instalación el pasado verano, en plena celebración de la Bienal de Artes de Pontevedra, pero necesitaba el permiso de Costas y la transferencia de esas competencias del Estado a la Xunta retrasó el proceso. Pero finalmente será, si no hay sorpresas, el próximo mes de noviembre.

Será entonces cuando lleguen a la Illa das Esculturas dos nuevas obras de arte, que se sumarán a las doce ya existentes desde hace años. Se trata de dos grandes piezas de piedra, firmadas por Idoia Cuesta y Soledad Penalta. La primera se denomina «El peso de la memoria» y pesa unos 6.000 kilos y la segunda es «Mirando inacabable», de 8.000 kilos. La Diputación ya ha encargado los trabajos de cimentación de ambas obras.

Propuesta de Soledad Penalta. / FdV

Nacida en el País Vasco y afincada en Galicia, la creadora textil Idoia Cuesta ha combinado maestría, tradición y experimentación para llevar la cestería a nuevos escenarios, como la moda, decoración o el interiorismo. Su trabajo se ha visto reconocido con el Premio Nacional de Artesanía en la Categoría Producto, en la edición de 2014. También forma parte de la Homo Faber Guide, creada por la Michelangelo Foundation. Son numerosas sus colaboraciones con diseñadores y creativos de diferentes ámbitos. Actualmente sigue trabajando para la firma Loewe en desarrollo de prototipos.

La gallega Soledad Penalta Lorenzo es una artista y escultora que inició su carrera artística en 1972 trabajando con la cerámica, y desarrolló su trabajo en diferentes seminarios y talleres, con maestros como Isaac Díaz Pardo. Cursó estudios en la Escuela de Oficios Artísticos de A Coruña entre los años 1976 y 1980. Algunas de sus esculturas de gran formato al aire libre se exponen públicamente en el Paseo marítimo de A Coruña, en el parque de las esculturas de la Torre de Hércules o el busto de María Mariño en Noya.

Ambas autoras se incorporan ahora a una nómina de escultores y artistas que desde hace más de 25 años incluye al italiano Giovanni Anselmo con «Cielo acortado»., el alemán Ulrich Rückriem con un monolito de granito, el estadounidense Robert Morris, que creó el «Laberinto de Pontevedra», el portugués José Pedro Croft con una casa construida en granito gris de Mondariz, y la estadounidense Jenny Holzer, que instaló ocho bancos de granito en el paseo central de la isla, el inglés Richard Long con «Pontevedra Line».

Boceto de la obra de Idoia Cuesta / FdV

También hay muestras del escocés Ian Hamilton Finlay con tres medallones de pizarra verde colgados de eucaliptos, los franceses Anne y Patrick Poirier con «Folie o Petit paradis pour Pontevedra», un jardín de 3.000 metros cuadrados, fuera de la isla (en el parque de La Familia), del estadounidense Dan Graham con «Pyramid».

El arte español, está representado por Fernando Casás Estarque con «Los 36 justos», 36 bloques de granito negro, como troncos de un bosque talado y devastado, distribuidos por el propio bosque de la isla, Francisco Leiro con «Saavedra», una zona de descanso instaló un salón en una balsa anclada en el río Lérez, al final de la isla. Esta obra es conocida popularmente como La Batea; y Enrique Velasco, con un doble Camino de Juncos en la orilla del río

Inicialmente estaba previsto instalar una tercera obra, de la artista pakistaní Warda Sahbbir, pero al estar realizada con fibra de vidrio se concluyó que no era conveniente su exposición al aire libre.

Con la llegada de estas dos nuevas piezas la Bienal de Arte 2025 se prolonga de forma permanente en la Illa das Esculturas. Como señala Rafa Domínguez, vicepresidente de la Diputación e impulsor del regreso del certamen tras 15 años de paréntesis, se trata de una «postBienal» a la espera de la edición de 2027.

La Bienal se clausuró oficialmente el pasado 31 de septiembre tras recibir a 125.220 espectadores durante el verano en las actividades y las propuestas artísticas en las 13 sedes en las que se desplegó el certamen. Convocó a 105 artistas de 28 nacionalidades y hubo 75 visitas guiadas, que convocaron a 1.718 participantes; mientras que los talleres contaron con 293 asistentes.

Bajo el lema «Volver a ser humanos. Ante a dor dos demais», la Bienal invitó a la reflexión, la memoria o la denuncia «con un mensaje claro: la cultura y el arte deben ser compromiso político y moral frente a la injusticia». La Diputación trabaja ya «en el nuevo proceso de selección de los comisarios de la edición 2027».

Entre los aspectos más valorados, la proyección de la ciudad y más del 70% de los pontevedreses aseguraron conocer la Bienal. De las encuestas realizadas también se deduce que el 85% de los ciudadanos apoya la celebración de futuras ediciones.