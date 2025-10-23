El bar de Portocelo, en Marín, volverá a abrir con cinco años de concesión

El Bar de Portocelo volverá a estar abierto. La licitación para su explotación ya se resolvió y el adjudicatario pagará un canon anual de 2.412 euros.

Al concurso se presentaron dos ofertas sobre el canon mínimo establecido, que era de 1.059,08 euros anuales. La concesión es por cinco años, con posibilidad de prórroga de otros cinco más. La persona adjudicataria podrá llevar a cabo las adaptaciones en el local que considere y, estará obligada a conservarlo en perfecto estado.

Se trata de un establecimiento de hostelería con una superficie de 311 metros cuadrados, fachada acristalada orientada hacia playa, dos accesos principales y una terraza elevada con vistas al mar. El espacio interior se divide en una sala de bar de 150,3 m2 con mesas, sillas y barra; una cocina de 29 metros.