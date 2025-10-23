El bar de Portocelo, en Marín, volverá a abrir con cinco años de concesión
El adjudicatario pagará un canon anual de 2.412 euros
El Bar de Portocelo volverá a estar abierto. La licitación para su explotación ya se resolvió y el adjudicatario pagará un canon anual de 2.412 euros.
Al concurso se presentaron dos ofertas sobre el canon mínimo establecido, que era de 1.059,08 euros anuales. La concesión es por cinco años, con posibilidad de prórroga de otros cinco más. La persona adjudicataria podrá llevar a cabo las adaptaciones en el local que considere y, estará obligada a conservarlo en perfecto estado.
Se trata de un establecimiento de hostelería con una superficie de 311 metros cuadrados, fachada acristalada orientada hacia playa, dos accesos principales y una terraza elevada con vistas al mar. El espacio interior se divide en una sala de bar de 150,3 m2 con mesas, sillas y barra; una cocina de 29 metros.
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- «La gorrilla del turbante» de Pontevedra ingresa en prisión tras varios altercados
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- Pepe Solla: «Esta campaña va dirigida a más gente de la que somos conscientes»
- Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas