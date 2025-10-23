«As Esquinas», de Calvo Marques, gana el V Premio Pinto e Maragota
Hugo de Dios
Pontevedra
La quinta edición del premio literario Pinto e Maragota ya conoce a su ganador: Miguel Calvo Marques. El orientador educativo y miembro de la junta coordinadora de la Red educativa de apoyo LGTBIQ+ de Galicia fue reconocido por su obra «As Esquinas».
Tras valorar las 38 piezas presentadas, el jurado se decantó por unanimidad por la que es la primera novela de Calvo Marques.
El galardón está dotado con una compensación económica de 3.000 euros, además de la publicación de la obra, que verá la luz el próximo mes de mayo por Edicións Xerais.
