Tres días de lluvia multiplican el caudal del Lérez y logra su mejor nivel de los últimos cinco meses

La cuenca del río Lérez continúa oficialmente en prealerta por escasez de agua, decretada el 7 de agosto, pero el panorama ya se presenta más halagüeño. Las precipitaciones registradas en solo tres días, desde el domingo hasta ayer, han permitido recoger más de 65 litros de agua por metro cuadrado, casi lo mismo que todo lo caído en el mes de septiembre y el doble de lo acumulado en agosto. Con jornadas por encima de los 20 litros diarios, el efecto de estas lluvias sobre el río Lérez ha sido inmediato.

El pasado sábado, su nivel medio era de menos de 1,5 metros cúbicos por segundo, por debajo del caudal ecológico mínimo, pero ayer ya se rozaron los 12 metros cúbicos, casi nueve veces más. Se suaviza así el fantasma de la escasez de agua, no solo en el río Lérez sino también en numerosos manantiales y pozos comunitarios y particulares. A principios de mes, muchos vecinos que se abastecen de este tipo de fuentes de agua privadas se vieron obligados aplicar restricciones en sus consumos ante el bajo nivel de sus pozos.

Aunque la lluvia acumulada en estos tres últimos días no permite lanzar las campanas al vuelo, las previsiones de MeteoGalicia apuntan a que se mantendrán las lluvias al menos hasta el viernes, con lo que se acumularían seis días de precipitaciones que paliarían en parte la situación vivida durante todo el verano y en el arranque del otoño.

No obstante, no es previsible que la Oficina Técnica da Seca, que depende de Augas de Galicia, vaya a levantar de forma inmediata la prealerta por escasez de agua y aguardará a ver la evolución a lo largo de los próximos días.

En todo caso, la lluvia recogida desde el domingo supera con creces el balance de las últimas semanas. En la estación de Campolongo de Pontevedra se han acumulado hasta las 19.30 horas de ayer 65 litros, después de dos semanas sin una gota. La última jornada con precipitaciones antes de este ciclo fue el 4 de octubre, con ocho litros aislados en medio de un largo periodo seco.

Cifras similares a las de Pontevedra presentan Sanxenxo y Marín, pero son mucho más elevadas en Cerdedo-Cotobade, con más de 115 litros, al igual que en Forcarei, y en Ponte Caldelas, por encima de los cien litros desde el domingo. Son municipios situados en la cuenca alta del Lérez y cuyas precipitaciones contribuyen de forma especial a mejorar el caudal del río.

Con estos datos, en el mes de octubre ya se superan los 75 litros en Pontevedra, un balance similar a los 74 de septiembre y muy por encima de los 37 de agosto. En julio fueron apenas siete litros y 16 en junio. Hay que remontarse a mayo, con 87 litros, para encontrar una situación del Lérez parecida a la actual.

La última reunión de la Oficina da Seca fue el 7 de octubre, cuando se prorrogó la situación de prealerta por escasez de agua decretada dos meses antes. Implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y los niveles de ríos y embalses de los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, así como de los posibles incidentes que se detecten. Los municipios en esta situación tienen el deber de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

En la cuenca del río Lérez, los municipios afectados por la prealerta son Pontevedra, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas y Sanxenxo. En estos municipios se recomienda a la población realizar un uso el más responsable posible del agua, evitando las actividades que más consumo generan, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable así como tener especialmente presentes las buenas prácticas en el hogar.