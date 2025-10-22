Tradición y terror en la «Noite dos Calacús»

La «Noite dos Calacús» da el pistoletazo de salida este domingo con un programa que se extenderá hasta el próximo día 31. Para esta semana, desde la organización preparan dos visitas guiadas al cementerio de San Amaro, una de carácter infantil a las 12.00 horas y otra orientada al público adulto a partir de las 18.00. Desde el Concello anuncian que habrá «una boda con gente muy conocida, de todo tipo».

En el ámbito gastronómico, a partir del próximo miércoles se podrá disfrutar en cinco panaderías pontevedresas del tradicional pan de ánimas. Acuña, Amásame Bakery Club, Xeve, A Devesa y Solla son los locales adscritos al programa y «cada panadería lo hará a su manera».

En el gremio les hace mucha ilusión esta actividad, ya que se trata de «recuperar nuestra cultura gastronómica, cuando muchas panaderías están teniendo que cerrar», explican. Para esta receta se suelen utilizar productos de temporada como castañas o calabazas, impregnadas en un bollo dulce.

El día grande será el viernes 31, que comenzará desde las 17.00 horas. En el Mercado, se llevarán a cabo diferentes talleres para todas las edades. Collares de castañas, cuentos de miedo, aprender a hacer el pan de ánimas, maquillaje, disfraces y tallado de calacús son las ocupaciones que podrán realizar todos los interesados hasta las 20.30. A continuación dará salida por el centro histórico de Pontevedra la «procesión das Ánimas».

«Bajaremos un poco la luz del centro y añadiremos decoración especial», adelantan desde el Concello. Por ello, el edil de Festas, Demetrio Gómez, anima a todos los vecinos a «vestirse de fantasmas, difuntos o almas», para completar una experiencia terrorífica. De las diez de la noche en adelante, también se sumarán a la fiesta locales de restauración y ocio nocturno, aportando más decoración y una selección de cinco cócteles de calacús.