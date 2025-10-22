Del tejón al ibis: fauna que sorprende en la comarca

Hace unos días, Protección Civil de Vilaboa era alertada por un pequeño accidente en la carretera N-554 en Santa Cristina. Un coche había atropellado de madrugada «a un animal desconocido». Tras comprobar que la conductora no presentaba lesiones «verificamos que el animal atropellado era un tejón común que presentaba lesiones moderadas en los miembros inferiores imposibilitando su motricidad», según describe la agrupación en sus redes sociales.

Ibis vista en Ponte Caldelas. | FdV

Por ello, se decidió trasladar al animal a la base de Protección Civil ala espera de que abriera al día siguiente el centro de recuperación de fauna de Carballedo. «Se le realizaron las primeras curas, brindándole todos los cuidados posibles y hasta hubo momentos entrañables en los que el animal, a pesar de ser una especie silvestre, parecía querer darnos las gracias mostrando complicidad y jugando con nosotros».

Ya por la mañana se contactó con el centro de recuperación de Cerdedo-Cotobade, que «prestó atención veterinaria hasta la completa recuperación do nuestro amigo. Su evolución fue favorable y nos consta que en breve será devuelto a su hábitat natural», concluyen los voluntarios de Protección Civil de Vilaboa.

Unos días después era una especie aún menos habitual por Galicia la que se dejaba ver en Cuñas, en Ponte Caldelas. En lo alto de un poste de la luz estaba posada un ibis eremita (Geronticus eremita), también conocido como ibis calvo del norte. En este caso no presentaba ninguna lesión, simplemente estaba «de visita».

Es un ave zancuda de tamaño mediano con el cuerpo cubierto de plumas negras con reflejos metálicos. Su cabeza y garganta no tienen plumas, y su pico es largo, delgado y curvado hacia abajo. Es una especie en peligro de extinción, considerada una de las más amenazadas del mundo. Sobrevive en estado silvestre principalmente en Marruecos y, en menor medida, en Siria. Sin embargo, existen proyectos de reintroducción en otras partes de Europa, incluida España.