«Reinventio» llegará en diciembre a Pontevedra

El espectáculo gallego que reúne números de ilusionismo, acrobacias y danza contemporánea, visitará el Teatro Afundación de Pontevedra el próximo 26 de diciembre. Este reclamo turístico de la Navidad gallega pasará por las siete grandes ciudades de la comunidad con nueve funciones. Se estrenará los días 12 y 13 de diciembre en Ferrol y pondrá punto y final el 17 de enero en Santiago.