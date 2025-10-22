Regresa en noviembre el mercadillo de venta y trueque de segunda mano

El área de Promoción Económica del Concello de Pontevedra presentó ayer una nueva iniciativa «Segundo Premio», el mercado de segundas oportunidades que ya tiene sus primera fechas planificadas en la ciudad del Lérez. En el barrio de A Parda, el próximo 15 de noviembre, y en la zona de O Gorgullón, el 29 de noviembre, ambos programados para un sábado, serán las puestas de largo de la iniciativa.

La conselleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, recordó durante la presentación del evento que las asociaciones de vecinos se reunirán con ella en los próximos días para tratar el funcionamiento del mercado. Explicó que la idea es replicar el formato de la cultura anglosajona de los mercadillos. Los detalles todavía son una incógnita, sin embargo, se ha podido saber que se buscará un ambiente diverso y un público amplio, un entorno accesible y actividades que permitan la conciliación de las diferentes familias que asistan.

La edil recordó que será «una jornada de convivencia en el propio barrio» y una actividad más que contribuye a las iniciativas del programa «A pé de rúa», que pretende «ir un paso más allá trabajando en espacios nuevos» y continuar la línea del Concello de Pontevedra de promoción de la responsabilidad con el medio ambiente, también mediante el comercio de segunda mano, negocios de reparación y recuperación de productos de la vecindad.