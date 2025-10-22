Ramallo cifra en 8 millones la inversión de la Xunta en 2026

Casi 8 millones de euros. Esa es la cuantía que la alcaldesa de Marín, María Ramallo, calcula que le corresponderá a su municipio en el año 2026 en los Presupuestos de la Xunta. Según el balance que realiza la propia regidora del PP, «uno de los proyectos tiene que ver con el saneamiento municipal de Mogor, para lo que la Xunta recoge una inversión de 3,3 millones de euros y que permitirá renovar un colector antiguo, lo que supone una mejora ambiental importante y que se suma a la que está realizando actualmente Augas de Galicia en el colector del río Lameira»

Otra de las «grandes inversiones» previstas en Marín y que se puso sobre la mesa la pasada semana, es la relativa al «desarrollo del suelo de Raposeiras, donde la Xunta creará 400 nuevas viviendas, de las cuales una gran mayoría serán para vivienda social».

En materia de Educación, la alcaldesa cita «la inversión destinada al CEIP de Seixo y en el patrimonio, se incluye «la tercera fase de restauración de nuestra joya, el Templo Vello, que después de actuar en su cubierta y en la limpieza de las fachadas, ahora podrá ver mejorado su interior».