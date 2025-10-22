El Puerto de Marín ronda ya este año las descargas de 100.000 toneladas de pesca congelada, un 10% más

Hasta cuatro grandes buques frigoríficos operan estos días al unísono en el Puerto de Marín para descargar más de 4.000 toneladas de pescado congelado en sus muelles. Se trata del ‘Igueldo’, que opera en el Muelle Transversal, el ‘Esperanza Menduiña’ en el Muelle Adolfo Reboredo, y los arrastreros ‘Monteferro’ y ‘Montelourido’, que descargan en los atraques del Muelle Pesquero Norte. Los cuatro proceden del puerto uruguayo de Montevideo.

Hasta el mes de agosto, el Puerto de Marín movió cerca de 90.000 toneladas de pesca congelada en sus diferentes presentaciones y registró un aumento superior al 10% en los ocho primeros meses del año en la presentación no contenerizada de esta mercancía. En las semanas siguientes ya se rondan las cien mil toneladas.

La Autoridad Portuaria destaca que «el puerto es un gran centro logístico de recepción, elaboración y distribución de pesca congelada y las empresas que se dedican a esta actividad en el recinto son uno de los grandes motores económicos de la comarca por su potencial para generar empleo en la zona».

Conxemar

Hace unas semanas estuvieron presentes en Conxemar, la feria internacional del congelado acompañadas por el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa. También subraya que «el Puerto de Marín está altamente especializado en atender tráficos de congelado, en un recinto que cuenta con más de 70.000 metros cuadrados en concesión destinados a la actividad frigorífica y una capacidad de almacenamiento refrigerado conjunta superior a los 260.000 metros cúbicos».

Esta notable actividad en materia de pesca congelada contrasta con el descenso que ha experimentado el conjunto del Puerto de Marín en la totalidad de sus tráficos con respecto a las cifras hasta septiembre de 2024. En estos primeros meses ha movido algo menos de 1,7 millones de toneladas, a razón de 186.500 cada mes, una caída de casi el 12%.

El descenso de los graneles sólido, una de las actividades más destacadas del puerto, justifica en parte esta caída, ya que las 800.000 toneladas actuales son un 22% menos que en el mismo periodo del pasado año. La mercancía general se mantiene en los mismos niveles que el anterior ejercicio, pero el tráfico de contenedores también baja un 13%.

Curiosamente, los muelles de Marín han recibido hasta ahora 378 buques, 17 más que entre enero y septiembre de 2024.

En España

Los puertos de interés general del Estado de toda España registraron en total también un descenso, pero solo del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Puertos del Estado, que subraya que «a cifra de tráficos de los nueve primeros meses del año sigue mostrando los efectos de la atonía del comercio mundial en los puertos españoles, pero el descenso es más moderado que en meses anteriores por la fortaleza de la mercancía convencional y una contracción menos pronunciada de los graneles».

Indica que «los graneles sólidos registraron un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total acumulado de 60,3 millones de toneladas. El tráfico de graneles líquidos disminuyó el 2%, con 133,1 millones de toneladas, debido al menor movimiento de petróleo crudo y derivados.