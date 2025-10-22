Premio a 30 años de dedicación a los vecinos

La Medalla de Oro del Concello es de una de las distinciones más altas recogidas en el reglamento municipal de Poio, y su concesión fue aprobada de manera unánime por toda la corporación municipal el pasado 30 de septiembre para expresar el reconocimiento sincero y el profundo agradecimiento del vecindario «a la incansable y ejemplar labor de la agrupación de voluntarios», según destaca el propio ayuntamiento.

Durante ese mismo pleno también se aprobó conceder la Medalla de Oro de Poio a la Guardia Civil de Pontevedra, que en este caso ya le fue entregada el pasado 12 de octubre, coincidiendo con la celebración del día de su patrona.

Han cumplido ya treinta años de apoyo a los vecinos. Desde su creación en 1994, Protección Civil de Poio «se convirtió en un pilar esencial para el municipio, siendo ejemplo de sacrificio, esfuerzo y entrega», subraya el gobierno local, que recuerda que. a lo largo de estos 30 años, cientos de personas han formado parte de la agrupación, «ofreciendo su tiempo y conocimientos de manera totalmente altruista»

En la actualidad cuenta con más de 35 voluntarios y voluntarias, con edades comprendidas entre los 17 y los 66 años, «que están altamente formados en materia de emergencias —desde primeros auxilios hasta la coordinación de dispositivos en grandes eventos—, convirtiéndose en un referente no solo en Poio, sino en toda Galicia».

La agrupación «estuvo siempre en la primera línea en momentos de emergencia: incendios, inundaciones, temporales, accidentes, apoyo social o en eventos culturales y deportivos, en los que ofrecen seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Su labor durante acontecimientos como el accidente del Prestige, la tragedia del Nuevo Marcos, o la pandemia del covid es recordado con especial respeto y admiración».