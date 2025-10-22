La Praza do Mar, epicentro festivo con un Pazo de Nadal de 2.100 m2

Sanxenxo contará esta Navidad con un Pazo de Nadal en la Praza do Mar donde se concentrará la actividad lúdica y festiva. Para ello, la concejala de Cultura y Eventos, Elena Torres, apuesta este año por la instalación de una gran carpa de 2.100 m2 en forma de iglú con un ancho mínimo de 30 metros con hasta cuatro espacios diferentes. Así, habrá un mercadillo navideño, un área de juego y ocio, un espacio gastronómico con foodtrucks, y una zona para actuaciones y actividades. El Pazo do Nadal está previsto que permanezca abierto del 5 de diciembre hasta el 6 de enero.

Por otro lado, está en proceso de adjudicación el alumbrado navideño que salió a licitación este año por 360.000 euros para los dos próximos años. En total se colocarán 345 motivos de alto valor estético, fabricados en estructuras de aluminio, que se repartirán en 84 espacios diferentes de las siete parroquias del municipio. La instalación deberá estar equipada con tecnología de alta eficiencia 100% led y equipos homologados.