Pontevedra creará aseos inclusivos en el Mercado de Abastos y la Plaza del Concello

La conselleira de Bienestar Social, Anabel Gulías, presentó el inicio del proceso para la contratación de la red de aseos inclusivos que el Concello pondrá en desarrollo en las próximas semanas y meses.

La red comenzará con dos ubicaciones iniciales, en el Mercado de Abastos y la Plaza del Concello, y estarán habilitados con elementos de todo tipo. Un aseo específico diseñado para la gente ostomizada, un lavabo e inodoro, una ducha con asiento, un cambiador y un sistema de grúa, integrarán el baño inclusivo.

El diseño de este aseo corre a cargo de la arquitecta de la OTAP, Rosa Magdalena, quien, según la conselleira, fue la primera persona en diseñar un aseo para personas en todo el Estado español, lo que otorga "garantías de que va a ser un éxito”. El coste de esta obra está estimado en 45.000 euros (más IVA). En una segunda fase, está previsto reformular el espacio de vestuarios y taquillas de las placeras y placeros del mercado para hacerlo más confortable e incluir una ducha.

Anabel agradeció la presencia de Ánxela, de la asociación ASSEII, ya que este proyecto nace de una demanda de dicha asociación. Gulías destacó que, gracias a la demanda del colectivo y al trabajo del Concello, hoy Pontevedra es "una ciudad aún más hermosa".